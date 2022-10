Pruisscher plaatst zich voor Wereldbeker op 5 kilometer: 'Heel erg bijzonder'

SCHAATSEN - Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht heeft in het Wereldbeker-kwalificatietoernooi in Heereveen zich geplaatst voor de vijf kilometer. Daardoor kan ze in december haar koffers pakken voor de reis naar het Canadese Calgary, waar de enige vijf kilometerwedstrijd in de Wereldbeker wordt georganiseerd.

Alleen winnares Irene Schouten en nummers twee en drie, Sanne in 't Hof en Merel Conijn waren sneller dan Pruisscher, die finishte in 7 minuten en een dikke 5 seconden. Joy Beune werd vijfde.

Met vertrouwen naar Canada

"Ik had wel ambities, maar geen hoge verwachtingen", reageert Pruisscher blij verrast bij RTV Drenthe. "Ik dacht gewoon: lekker weggaan, en dan zien we wel wat de race mij brengt. Een vlakke rit, dat zat gewoon in m'n hoofd."

Maar dat het uit zou lopen op een Wereldbeker-kwalificatie, dat had ze niet kunnen voorzien. "Dit is heel bijzonder. Doordat ik vroeg in actie kwam, moest ik nog wachten op de rest. Dat was wel spannend, als een concurrent hard start." Maar door haar constante race kwam een top 5-notering niet in gevaar. "In Calgary wil ik zeker presteren", blikt ze al vooruit naar december. "Ik heb al laten zien dat ik er thuis hoor. Maar verder is het nog afwachten, het is sowieso mooi dat ik er voor Nederland naartoe mag."

Ook recordsnelle drie kilometer

Gisteren kwam Pruisscher in actie op de kwalificatie voor de drie kilometer. Daar liet ze al blijken in vorm te zijn, met een persoonlijk record van 4.11.31. Het Drentse schaatssucces had nog groter kunnen zijn als Maaike Verweij uit Veenhuizen zich op deze afstand had geplaatst voor het Wereldbekercircuit, maar zij greep net naast een ticket.