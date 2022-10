Mol een medisch wonder? 'De dokter zal het afkeuren'

In oktober 2021 was Melvin Mol nog stellig: hij zou door een knieblessure nooit meer voor Noordscheschut spelen. Een jaar later staat het medisch wonder opeens weer op het wedstrijdblad. Al spreekt Mol liever van afwegingen maken.

"Ik mag zo graag voetballen met de jongens", wil Mol kwijt. Het is dinsdagavond en hij loopt niet zoals de voorgaande maanden rondjes om het veld van Noordscheschut, maar is aangesloten bij de wedstrijdselectie van Berry Zandink. "Ik heb me een stevig doel gesteld en dat ook nog gehaald."

Twintig minuten tegen FC Klazienaveen

Mol spreekt over zijn rentree bij de eerste klasser. Door kraakbeen in zijn knie leek de middenvelder niet meer terug te keren binnen de lijnen. Maar door een operatief foefje en hard werken kan Zandink weer een beroep op Mol doen. "Vorige week heb ik in het bekerduel met FC Klazienaveen weer twintig minuten gemaakt."

"Melvin is verteld dat hij nooit meer zou spelen. Dat moet je niet tegen hem zeggen, dan zet hij alles aan de kant om het tegendeel te bewijzen", lacht de trainer/coach van Noordscheschut. Pas sinds de zomer in dienst bij de blauw-witten. "Maar natuurlijk kende ik Mol en vooral zijn afstandsschot. Tegen FC Klazienaveen gaf hij al de voorassist."

Vocht als graadmeter