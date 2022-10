Hurry-Up kan lang mee met Griekse grootmacht en moet in Emmen vijf goals goedmaken

Na de heenwedstrijd in Athene heeft Hurry-Up de derde ronde van de EHF European Cup nog in het vizier. De Zwartemeerders gingen vanmiddag met vijf goals verschil onderuit tegen oud-winnaar van de Europese beker AEK Athene: 35-30.

Pas na 28-27 sloeg AEK Athene een gaatje. Zo moet de formatie van Joop Fiege aanstaande zaterdag een marge van vijf doelpunten goed maken. "We zijn niet dood, maar ik had het aan het eind graag op twee of drie verschil gehouden", reageert trainer/coach Joop Fiege. "We vliegen pas morgenavond terug en spelen tussendoor op donderdag tegen Bevo. Het wordt hard werken."