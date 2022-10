Bal tegen hoofd: scheidsrechter bewusteloos, duel in Tiendeveen gestaakt

Het duel tussen vv Tiendeveen en CEC, in de zaterdag 5e klasse G, kende een dramatisch einde. Scheidsrechter Marco Smook Brands uit Hoogeveen kreeg vijf minuten voor tijd een bal hard tegen zijn hoofd en viel bewusteloos op de grond. De verzorger en een aanwezige EHBO-ster slaagden er niet in om hem bij kennis te brengen.

Pas na het arriveren van de ambulance was arbiter Smook Brands weer enigszins aanspreekbaar. Na een nacht - ter observatie - in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis.

Het duel werd logischerwijs gestaakt. De stand na 85 minuten was 1-0 voor de thuisclub, Tiendeveen dus. Het is nu aan de KNVB of het duel nog wordt uitgespeeld of dat de 1-0 blijft staan.