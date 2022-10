Drie Drentse amateurclubs nog foutloos, Jovanni van Dijk (ZZVV) topscorer

Na vijf speelrondes in het amateurvoetbal zijn drie Drentse clubs nog altijd foutloos: ZZVV uit Zuidwolde, SVV'04 uit Schoonebeek en EHS'85 uit Emmen.

Uiteraard zijn de drie clubs ook koploper in hun klasse.

Meest productieve club van Drenthe

EHS'85 is de meest productieve Drentse amateurclub tot nu toe. In vijf duels wist de zondagvijfdeklasser al 28 keer het net te vinden. In afdeling Noord scoorde alleen SC Scheemda (zaterdagvijfdeklasser) meer treffers, namelijk 29. EHS'95 versloeg dit weekend Smilde'94 met 5-0. Jeroen Smit scoorde drie keer.

Jovanni van Dijk

ZZVV pakt niet alleen veel punten in de zaterdag 3e klasse D, de formatie van trainer Hans Slender weet ook het net met speels gemak te vinden. De geelhemden scoorden tot nu toe al 25 keer, waaronder zes afgelopen zaterdag tegen WVV: 6-1. Jovanni van Dijk was niet voor het eerst de grote man bij de thuisclub. Hij maakte drie goals, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 12 bracht. Met dat aantal is hij ook topschutter van Drenthe.

SVV'04

SVV'04 won met 1-4 bij hekkensluiter FC Ter Apel '96 in de zondag 3e klasse D en lijkt met 15 punten uit 5 duels dus een serieuze titelkandidaat. In het seizoen 2014/2015 mocht de club even ruiken aan het tweedeklasserschap, maar het avontuur in die klasse eindigde al na één jaar.

Klassement topschutters

Het elftal Drentse topschutters in het amateurvoetbal ziet er, na vijf speelronden, zo uit: