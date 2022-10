FC Emmen Podcast #14: Oer-Groninger Piet van Dijken ziet het goed komen met Emmen

Hij voelt zich kiplekker, maar van zijn vrouw Ineke mag Dick Heuvelman het huis nog niet verlaten. Het 'sportgeweten van het noorden', die in de studio altijd het hoogste woord heeft, blijkt thuis de broek niet aan te hebben.

"Mijn vrouw is streng. Het is de vijfde dag sinds corona is vastgesteld en dat is de laatste dag van mijn quarantaine. Ze heeft zelfs de regenpijp weggehaald."

'Heb veel slechte wedstrijden gezien, maar deze grenst aan het ongelooflijke'

Gelukkig hebben we een waardig vervanger weten te vinden: oer-Groninger Piet van Dijken. Hij was gisteren aandachtig toeschouwer tijdens de derby tussen FC Emmen en FC Groningen. "Ik heb veel slechte wedstrijden gezien in mijn lange carrière, maar wat ik gisteren in negentig minuten heb gezien grenst aan het ongelooflijke."

Toch vond Van Dijken dat er maar één ploeg recht had op de zege. "Dat was FC Emmen. Die ploeg speelde om te winnen. FC Groningen, en ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven, kwam voor een puntje."

Ten Caat blijkt grammofoonplaat

Vaste analist Theo ten Caat bleek een soort grammofoonplaat toen hij zijn analyse deed van de wedstrijd, die hij vanochtend in alle vroegte had teruggekeken. "Het is allemaal leuk en aardig hoor, maar weer bleek er niemand in staat om te scoren. Het voetballende gedeelte is allemaal prima in orde, zeker voor rust, maar wie gaat die ballen erin schieten?"

Daarom verwacht Ten Caat ook een 0-0 wedstrijd zaterdag in Sittard. Van Dijken en Niels Dijkhuizen, die volgens zichzelf veel te laag staat in het klassement van meestervoorspellers, zien Emmen winnen. "Helemaal nu Burak Yilmaz geschorst is."