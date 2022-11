Basisplaats op EK Handbal lonkt voor Freriks

HANDBAL - Het kan zo maar zijn dat Merel Freriks (24) uit Emmen morgenavond tijdens de start van het Europees kampioenschap in de basis begint. De oud-speelster van E&O heeft een sterke voorbereiding achter de rug en valt door haar werkhouding in de smaak bij de nieuwe bondscoach van het Nederlands team.

Door de blessure van positiegenoot Danick Snelder, de captain van Oranje, heeft Freriks zich de afgelopen weken veel mogen laten zien in het tenue van de nationale ploeg. "Mijn medespelers weten mij steeds beter op de cirkel te vinden", vertelt Freriks. "Ik heb bewezen het hoge niveau aan te kunnen en hoop dat tijdens het EK ook te kunnen laten zien."

"Ze werkt heel hard en neemt alles waar we het over hebben in haar op. Ze geeft altijd alles", zegt bondscoach van Oranje Per Johansson. Hij staat sinds maart voor de groep en had al snel een oogje op Freriks. "Merel is een van de speelsters die bij afwezigheid van anderen een gaatje moet opvullen."

Down to earth

Naast Snelder doen ook oud-speelsters van E&O Tess Wester (zwanger) en Lois Abbingh (bevallen) niet mee aan het EK dat voor Nederland morgenavond om 20.30 uur start met het groepsduel tegen Roemenië. "Mijn eerste EK in 2018 deed ik nog voor spek en bonen mee", aldus Freriks. In speelstad Skopje gaat haar rol heel anders zijn. "Stapje voor stapje ben ik gegroeid en in de Golden League ging het goed. Dat brengt druk met zich mee. Niet erg, want ook als invaller heb ik altijd alles willen geven. Nu moet het misschien wel vanaf minuut één."

"Als je down to earth intypt op Google komt een plaatje van het gezicht van Merel naar voren", lacht Johansson. De Zweedse bondscoach kan de instelling van de cirkelspeelster van het Franse Brest Bretagne, de Emmense is in de zomer overgekomen van Borussia Dortmund uit Duitsland, waarderen. Freriks lachend over Johansson: "Hij heeft moeite met mijn naam. Ik heb gemerkt dat Merel buiten Nederland ingewikkeld is. Per zegt 'Mirel'."

Niet meer de underdog