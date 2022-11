Géén veldrit meer in Gieten maar wél ambitieuze Drentse EK-selectie

VELDRIJDEN - Met vier Drentse deelnemers is onze provincie komend weekend goed vertegenwoordigd bij het EK veldrijden in het Belgische Namen. Omdat er geen internationale veldrit in Gieten meer is, was de Warming-Up te gast bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Maasmechelen.

Iris Offerein (19) uit Meppen en Tibor del Grosso (19) uit Eelde zijn allebei tweedejaars beloften. David Haverdings (18) uit Zuidlaren maakt z'n debuut in die categorie. En zijn broer Floris (16) rijdt dit seizoen voor het eerst bij de junioren. Inmiddels heeft hij er al twee wereldbekerwedstrijden in het opzitten. Voor het eerst reed hij daar in het oranje shirt van de nationale selectie.

"Het is echt wel heel speciaal. Dat geldt ook voor de andere jongens die voor het eerst mee waren. Wij vonden het allemaal wel echt heel gaaf", reageert Floris.

Iris Offerein

Voor Offerein wordt het komend weekend haar tweede EK. Vorig jaar mocht ze haar debuut maken op de VAM in Wijster en afgelopen weekend in Maasmechelen reed ze haar eerste wereldbekerwedstrijd in haar carrière. Nadeel is wel dat ze daar als beloften-vrouw tussen de elite moest starten. Het leverde haar de 36e plaats op, op ruim 6 minuten van winnares. Haar grote doel dit seizoen is de selectie voor het wereldkampioenschap in februari in Hoogerheide.

Tibor del Grosso

Del Grosso, die in zijn juniorentijd de zeges aan elkaar reeg bij het veldrijden, rijdt in de zomer op de weg voor Metec-Solarwatt. Maar de liefde voor het crossen blijft overeind. "Ik ben gewoon de laatste jaren wat sterker geworden op de weg. Dus nu ben ik crosser én wegrenner", verklaart Del Grosso. Wel kampt hij bij het crossen nog altijd met rugproblemen. "Daar heb ik op de weg geen last van. Met crossen is het zoveel aanzetten, duwen en trekken. Dat hakt er dan toch in."