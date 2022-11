Trainer Wim Bakering per direct weg bij Harkemase Boys

Wim Bakering uit Norg, hoofdtrainer bij Harkemase Boys, heeft het bestuur laten weten per direct op te stappen bij de zaterdagclub die uitkomt in de Derde Divisie.

Als reden geeft de Drentse oefenmeester aan dat de combinatie werk, privé én Harkemase Boys in de praktijk niet vol te houden valt. "De beslissing valt mij zwaar, maar Harkemase Boys verdient een trainer die het team de volle aandacht kan geven. Dat lukt mij op dit moment niet."

Voorzitter Sippe Heeringa: "We betreuren de beslissing van Wim maar accepteren zijn vertrek en gaan op zoek naar een vervanger. We danken Wim voor zijn inzet dit seizoen." Assistent trainer Willem van Kammen zal eerst de taken van Wim Bakering overnemen, beginnend met de uitwedstrijd zaterdag bij Hoek.