Hurry-Up houdt twee punten en zware benen over aan inhaalduel

Goed en fris was het niet, maar Hurry-Up is blij met de gescoorde punten in de BENE-League tegen Bevo. Na de 32-31 thuisoverwinning van vanavond gaat bij de Zwartemeerders de focus op de return in de EHF European Cup.

Bij 10-7 en 13-10 leek Hurry-Up een gaatje te slaan. Bevo gaf niet op en stond bij rust slechts met 18-17 achter. Ook in de tweede helft hielden de door blessureleed geplaagde Limburgers de thuisploeg goed in de gaten.

Doordat middenmoter Hurry-Up uitkomt in de EHF European Cup speelden de oranje-zwarten niet afgelopen zaterdag, maar vanavond tegen Bevo. Met de Noord-Limburgers kwam de nummer tien van de ranglijst op bezoek in een aangenaam gevulde hal in Zwartemeer.

Sander Bos

Na 28-27 scoorde rechterhoek Sander Bos twee keer en leek de zege voor Hurry-Up eindelijk binnen (30-27). Voor de zoveelste keer kwam Bevo tot één punt van de thuisploeg. Zelfs na de 31-30 gaven de gasten, die veel tijdstraffen om de oren kregen, niet op.

Met zijn achtste tilde Patrick Miedema de score naar 32-30. In het vervolg miste Tiago Azenha, daarvoor nuttig met vier doelpunten van afstand, een lob en zevenvoudig doelpuntenmaker René Jaspers zijn enige strafworp. Met nog drie tellen op de klok en balbezit voor Bevo hield goalie van Hurry-Up Boris Tot zijn doel tot grote opluchting bij het gespannen thuispubliek schoon.

In de handen spugen

Door de thuiszege komt Hurry-Up op één punt van het linkerrijtje van de BENE-League. "Zwaarbevochten, maar wel prettig", is de conclusie van trainer/coach van de Zwartemeerders Joop Fiege. "Het resultaat telt, daar zijn we blij mee. Het was vanavond af en toe lastig. Wonden likken en op naar het weekend."