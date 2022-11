Arianne Hartono haakt door blessure af voor confrontatie met Frankrijk

De Nederlandse ploeg speelt tegen Frankrijk voor behoud in de wereldgroep. De wedstrijden staan op 11 en 12 november op het programma in het Franse Le Portel.

Hartono verraste begin dit jaar vriend en vijand door zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. In de drie opvolgende Grand Slam-toernooien bereikte zo onder meer de tweede ronde van het dubbelspel in Wimbledon. Bij Roland Garros en de US Open bleek de kwalificatieronde het eindstation. Door de resultaten is Hartono opgeklommen naar de 193ste positie op de wereldranglijst.