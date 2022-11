Kijk live: Hurry-Up in de EHF European Cup tegen het Griekse AEK Athene

De handballers van Hurry-Up uit Zwartemeer proberen tegen het Griekse AEK Athene een achterstand van vijf doelpunten goed te maken om de derde ronde van de EHF European Cup te halen. De partij in Emmen is live te zien op TV Drenthe en online.

De heenwedstrijd in Griekenland eindigde in 35-30 voor de thuisploeg. Zo weet Hurry-Up wat het te doen staat: winnen met meer dan vijf verschil. Als de stand na twee keer zestig minuten gelijk is gaan strafworpen de beslissing brengen.