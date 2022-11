Taalheld Rui Mendes stelt fans gerust: 'De goals gaan komen'

Een niveautje hoger vliegen de ballen er, in ieder geval tot nu toe, een stuk minder makkelijk in. Alleen in het gewonnen thuisduel tegen FC Utrecht scoorde Mendes één keer. "Dat is te weinig", is Mendes zelfkritisch. "Hoe dat komt? Het is een combinatie van (zelf)vertrouwen en pech." Mendes spreekt Engels, maar het had wat hem betreft ook in het Spaans, Frans of Duits gemogen. Hij is gezegend met een talenknobbel en spreekt vijf talen vloeiend en de zesde taal, Nederlands, gaat hem ook steeds beter af.