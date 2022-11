Dick Lukkien gaat voor zege in Sittard en scorende versterking in winterstop

In het interview, na de laatste training richting het duel tegen Fortuna Sittard, blikt Lukkien ook nog terug op FC Groningen en vertelt hij waarom hij bijvoorbeeld Metehan Güçlü niet bracht in de slotfase. Ook gaat het over het vertrouwen zijn ploeg en over dat van Mart Lieder en Rui Mendes in het bijzonder. Mendes liet weten dat hij in de winterstop hoopt op een grote, sterke spits . Of die gaat komen is nog onduidelijk, maar Lukkien liet wel weten dat de technische leiding van de club onderkent dat het lekker zou zijn als er scorend vermogen aan de selectie wordt toegevoegd. "Ik ga niet over de centen, maar ik kan met de scouting wel de beste opties aandragen."