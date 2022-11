Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Voor de amateurvoetballers staat er dit weekend weer een volledige competitieronde op het programma. Bekijk hier tegen wie je favoriete club vandaag in actie komt.

In de derde divisie speelt ACV vanmiddag een uitwedstrijd tegen SteDoCo. ACV staat op een zevende plek en kan goede zaken doen als het vanmiddag wint van de ploeg die derde staat. SteDoCo heeft vier punten meer dan de ploeg van trainer Ruud Jalving.

In de 4e Divisie B gaat HZVV op bezoek bij Berkum. Een kelderduel, want het is een wedstrijd tussen de nummers 13 en 14 van de ranglijst. HZVV heeft één punt meer dan de ploeg uit Zwolle.