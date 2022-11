In Hebelermeer bereidt AEK Athene zich voor op return met Hurry-Up

Niet vanuit een hotel in speelstad Emmen, maar in Hebelermeer bereidt de Griekse profploeg AEK Athene zich voor op het treffen van vanavond in de EHF European Cup met Hurry-Up uit Zwartemeer.

Al jaren laat Hurry-Up bezoekers uit Europa overnachten bij sponsor Gasthof Robben uit Hebelermeer. "We hebben al teams uit Moldavië, Zweden, Portugal, Turkije en Luxemburg mogen ontvangen", somt hotelmanager Eva Robben in het Duits op.

Het Griekse AEK Athene is gisterenmiddag aangekomen in Hebelermeer. Een Duits dorp dat zo'n zes kilometer van Zwartemeer vandaan ligt. "Ik heb als speler in Duitsland gespeeld en ben me er dus van bewust dat we nu niet in Nederland, maar Duitsland zijn", lacht de coach van AEK Athene Alexandros Alvanos. Hij vindt het een mooie constructie. "Het eten smaakt goed. Dat is belangrijk."

Vlugge Fransmannen en een Wit-Rus

De 42-jarige Alvanos speelde na de jaarwisseling voor onder meer Bundesliga-clubs VfL Gummersbach en Rhein-Neckar Löwen. Ook deed de Griek mee aan de Olympische Spelen van 2004. Sinds twee seizoenen staat hij aan het roer van de aanstaande tegenstander van Hurry-Up in de EHF European Cup. Bij AEK Athene spelen alleen maar profs. Van vlugge Fransmannen tot Kroaten, van een Wit-Rus onder de lat tot Griekse internationals.

Hurry-Up moet vijf goals inhalen, want de heenwedstrijd van afgelopen weekend in Athene eindigde in 35-30. "We gaan eerst proberen te winnen. Dat is het belangrijkste. Daarna gaan we kijken hoe de score zich ontwikkelt. Er zit een aantal topspelers bij AEK Athene en als zij er licht over denken, dan maken we kans", aldus trainer/coach van de Zwartemeerders Joop Fiege.

Schone bedden en pasta

"We hadden verwacht makkelijker te winnen", biecht collega Alvanos vanuit het hotel in Hebelermeer op. "Hurry-Up heeft een aantal interessante, jonge jongens in het veld staan. Die zijn heel snel. We hebben voor de voorsprong van vijf moeten vechten. Tijdens de return in Emmen zullen we meer op onze hoede zijn."

Intussen hebben ze bij Gasthof Robben heel andere zaken aan hun hoofd. Schone bedden en de Griekse gasten heel veel pasta serveren. "Nee, helaas hebben we geen tijd over Hurry-Up en AEK Athene live in Emmen te zien", besluit Robben. "Maar we zullen duimen."