Lekke band kost Del Grosso kans op podium bij EK veldrijden voor beloften

De Belgen namen vanaf de start het initiatief: Emiel Verstrynge en Thibau Nys, de zoon van voormalig veldrijder Sven Nys, namen in de openingsronde gelijk een voorsprong. Op een seconde of tien volgde de eerste groep achtervolgers, met onder andere Tibor del Grosso. Nadat Nys lek reed, konden de achtervolgers aanhaken bij de eenzame koploper. In de derde ronde was het de Nederlander Pim Ronhaar die op de pedalen ging staat en hij wist de Belgen en Del Grosso achter zich te laten.