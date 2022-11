ACV stoomt door en wint voor de vierde keer op rij

VOETBAL - In de 3e divisie verkeert ACV in een absolute topvorm. Voor de vierde wedstrijd op rij werden de drie punten binnen gehaald door de Assenaren. Op bezoek bij SteDeCo uit Hoornaar werd er met 0-2 gewonnen, door doelpunten van Giovanni Zwikstra en Justin Mulder.

De 3e Divisie wordt dit seizoen gekenmerkt door onverwachte uitslagen en elke week laat een topploeg wel punten liggen. Dat was ook deze week weer niet anders. Des te opvallender zijn de prestaties van ACV, die als een van de weinige ploegen constant weet te presteren over een langere periode.

De ontmoeting met SteDeCo beleefde een rommelige openingsfase. De formatie van Ruud Jalving had tijd nodig om de organisatie in het veld te vinden. Nadat beide ploegen een kans voorlangs hadden geschoten was het Giovanni Zwikstra die de ban brak voor ACV, 0-1. In de 18e minuut maakte hij, op aangeven van Boy Spijkerman, alweer zijn derde doelpunt in vier wedstrijden. Buiten een schot van Niels Grevink waren er in de eerste helft geen grote kansen meer te noteren.

Solide tweede helft

De Assenaren kwamen goed uit de kleedkamer en namen in aan het begin van de tweede helft het heft in handen. In de 63e minuut gaf Pascal Huser de bal op Justin Mulder, die de wedstrijd besliste in het voordeel van ACV, 0-2. Zowel SteDeCo als ACV kregen in het restant van de wedstrijd nog kansen om te scoren, maar echt in de problemen kwamen de gasten niet meer.

Ongemeen spannende competitie