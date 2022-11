HZVV kan stunt tegen koploper geen vervolg geven

VOETBAL - HZVV heeft de stunt van vorige tegen toenmalig koploper Swift niet kunnen doorzetten. Vandaag konden de Hoogeveners geen vuist maken tegen directe concurrent Berkum uit Zwolle. In de uitwedstrijd verloor HZVV met 0-2.

Vorige week zorgde HZVV voor een daverende verassing door AVV Swift met 3-2 te verslaan. Tot deze wedstrijd had de ploeg van Rick Mulder nog maar vijf doelpunten gemaakt dit seizoen. Ook vandaag kwamen de Hoogeveners weer niet op het scorebord. Berkum was voor deze speelronde de enige ploeg die minder doelpunten (7) wist te maken dan HZVV, dus de kans op een spectaculaire wedstrijd was gering.

In de openingsminuten begon HZVV nog goed en kwamen ze een aantal keer dicht bij het doel van Berkum. De hoop werd echter snel de kop ingedrukt, want in de zevende minuut zette Bas van Wijnen de gastheren op voorsprong. Het vervolg van de eerste helft ging zoals verwacht en beide teams wisten nauwelijks kansen te creëren.

Beslissing in slotfase

Tot diep in de tweede helft mocht HZVV nog hopen op een resultaat in Zwolle. Met name Sander Dzemidzic had een aantal mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar zijn schoten eindigden niet in het net. In de 86e minuut besliste Berkum de wedstrijd, na een fout van keeper Rodney Rosink tikte invaller Chris van der Meulen de 2-0 binnen.