Een bijzonder goedenavond vanuit het frisse Sittard, waar Fortuna Sittard en FC Emmen zich opmaken voor hun treffen in speelronde 13 van de eredivisie. Welkom bij het liveblog van dit duel. Dat is de nummer dertien tegen de nummer zeventien in de eredivisie. FC Emmen is naar het verre zuiden afgereisd om de tweede Drentse driepunter van dit seizoen bij te schrijven. Of de formatie van trainer Dick Lukkien daarin slaagt, lees je in dit liveblog.