Sudosa-Desto komt als overwinnaar uit Drentse derby tegen Olhaco

VOLLEYBAL - Vanavond waren er twee Drentse ploegen aan de beurt in de Topdivisie. De mannen van Sudosa-Desto mochten het opnemen tegen Olhaco. Uiteindelijk waren het de Assenaren die aan het langste eind trokken en wonnen de wedstrijd met 3-1. Setstanden: 17-25, 25-17, 25-15 en 25-19.

In de eerste set kwam Olhaco na een paar lang durende rally's op een voorsprong van 15-21. Dit door een aantal slordigheidsfouten van Sudosa, maar ook door de sterke aanvallen van Jorik Knol aan de kant van Olhaco. De ploeg uit Hoogeveen wist als eerste op setpoint te komen en Bert Bril wist dit punt zonder moeite binnen te halen met zijn opslag. (17-25)

Sudosa-Desto wist de vorm uit de tweede set vast te houden en kwam in de derde set zonder moeite op een voorsprong van 12-5. Deze werd steeds verder uitgebreid door onder andere het block van Sander Scheper en Jorryt Sybrandy en de aanval van Arjan Westra. Olhaco wist hier geen raad mee en zo werd het snel 25-15.

In de vierde set laat Olhaco niks merken van de tegenslag in de derde set. De ploeg uit Hoogeveen toont veerkracht en gaat gelijk op met Sudosa-Desto. Zo geeft Rens Meijer de Assenaren geen kans met zijn aanval. Toch weten Sudosa de eindsprint in te zetten en slepen ze het setpoint binnen door de aanval van Jorryt Sybrandy (25-19).