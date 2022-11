Tibor del Grosso heeft, ondanks pech, smaak te pakken bij EK voor beloften

VELDRIJDEN - Tibor del Grosso uit Eelde is bij het EK veldrijden in het Belgische Namen op de zesde plaats bij de beloften gefinisht.

De 19-jarige Drent reed in de vierde ronde lek en verloor daarbij de aansluiting met de achtervolgers op onze landgenoot Pim Ronhaar, die toen nog aan de leiding reed.

"Ik voelde niet echt waar ik lek op reed. En later was m'n achterband ook nog leeg", reageert Del Grosso na afloop. "Toen ik terug probeerde te komen ging ik ook nog een keer hard onderuit en toen was het ook echt gebeurd."