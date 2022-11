Schutters schieten ongeslagen status DZOH aan diggelen

VOETBAL - De Drentse clash in de Eerste Klasse E Oost tussen DZOH en Noordscheschut is gewonnen door de gasten: 0-3. De ploeg van trainer Berry Zandink won door een uiterst effectieve eerste helft waarin het twee keer scoorde.

Voor trainer Marc van Meel was het een weerzien met zijn vorige club. Hij was vier seizoenen lang de coach bij Noordscheschut en degradeerde vorig seizoen uit de Hoofdklasse. DZOH promoveerde juist vorig seizoen uit de Tweede Klasse.

DZOH is dit seizoen nog ongeslagen en stond voorafgaand aan de wedstrijd op een knappe derde plaats in de Eerste Klasse E. Noordscheschut stond een plekje lager op de vierde plek.

Noordscheschut slaat toe

De wedstrijd moest in de eerste helft nog wat op gang komen, want in de eerste twintig minuten viel er qua kansen weinig te genieten. Doelman Pieter IJzerman moest wel na twintig minuten met een blessure van het veld. Hij werd vervangen door Nordin Middeljans.

Uit het niets kwam Noordscheschut op 1-0 door een fraaie treffer van Rijnald Vos. Met een prachtig schot vanaf de zestien meter krulde hij de bal in de kruising. Eigenlijk was de wedstrijd al na 39 minuten gespeeld toen Nick Koster met een fraaie lob over de doelman voor de 2-0 zorgde.

DZOH komt klap niet meer te boven