Egberink grijpt naast dubbeltitel op WK in Oss

ROLSTOELTENNIS - Tom Egberink (29) uit Dalen heeft met zijn dubbelpartner Ruben Spaargaren de WK-finale in Oss vanmiddag verloren. Tegen de Spanjaard Martin de la Puente en de Argentijn Gustavo Fernandez werd het 6-1 en 6-2. In de poulefase wonnen de Nederlanders donderdag nog van hen.

Samen met Maikel Scheffers (40) won hij nog brons in het dubbeltoernooi van de Paralympics in Tokio. Maar voor de toekomst zijn er andere keuzes gemaakt.

"Ik kan heel goed met Maikel en we zijn ook nog steeds hele goede vrienden. Maar richting de Paralympics van Parijs ga ik met Ruben Spaargaarden ontdekken wat we samen kunnen. We moeten nog heel veel dingen uitproberen samen en zullen daarbij ook wel eens onderuit gaan. Maar met vers, jong bloed kan ik weer vooruit kijken", vertelt Egberink.

"Ik had het liever beter gedaan. Maar bij het WK is de top acht van de wereld aanwezig en ik ben op dit moment niet scherp genoeg", erkent Egberink.

Qua training gaat de Drentse rolstoeltennisser het ook anders aanpakken richting de Spelen van Parijs. Hij heeft Wilco Veltien in de arm genomen om twee dagen per week in zijn huidige woonplaats Sneek te trainen. "Die hal staat op twee minuten afstand van mijn huis. Dat is een stuk prettiger. De overige drie dagen train ik nog gewoon in Amstelveen bij de bond", besluit Egberink.