Vrouwen van ACV overklassen hekkensluiter DSE in tweede helft

VOETBAL - De vrouwen van ACV hebben zich van hun beste kant laten zien in de Topklasse. DSE uit Etten-Leur kon één helft meekomen in Assen, maar werd in de tweede helft overrompeld. De ploeg van trainer Sven Krol won de wedstrijd uiteindelijk met 6-1.

In de hoogste klasse van het amateurvoetbal heeft ACV al een aantal keer laten zien dat ze thuis horen in de Topklasse. Ook vandaag bevestigde ACV dat ze inmiddels een volwaardige Topklasser zijn. "Met deze overwinning doen we uitstekende zaken", aldus trainer Krol.

Het begin van de wedstrijd verliep nog wat aftastend en beide ploegen hielden elkaar lange tijd in evenwicht. "Wij creëerden mooie aanvallen, maar wisten onszelf lange tijd niet te belonen", stelt Krol. Vlak voor rust werd spits Laura Heling bereikt na een vlotte aanval over de rechterflank en maakte zij koelbloedig de openingstreffer, 1-0.

Doelpuntenmachine

Het duurde maar een aantal minuten na rust totdat DSE de gelijkmaker tegen de touwen had geschoten. Vanaf dit moment begon de doelpuntenmachine van ACV op volle toeren te lopen. Na een uur spelen werd Marleen Beenker neergehaald in het strafschopgebied, waarna Heling vanaf de stip haar tweede doelpunt van de dag maakte. Een minuut of tien later dribbelde Lisanne Dik door de defensie van DSE en schoof ze de bal links van de keeper in het doel, 3-0.

Daarmee was het nog niet gedaan voor ACV: rond de 80e minuut frommelde Lotte Wijnalda de bal vanuit een corner in het doel. Lisanne Dik en Dionne Keizer zorgden voor de kers op de taart van deze middag.

Tevreden trainer