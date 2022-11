Fit Boys verslaat koploper FC Assen

VOETBAL - In de topper in de 4e klasse D krijgt promovendus FC Assen bezoek van degradant CVV Fit Boys. Uiteindelijk was het laatstgenoemde die aan het langste eind trok. In een doelpuntrijk duel zette Daniel van der West in de 76e minuut zijn ploeg op een 2-4 voorsprong en gooide daarmee de wedstrijd in het slot. Met drie doelpunten was hij sowieso de uitblinker aan de kant van de bezoekers. FC Assen leed hiermee de eerste nederlaag van het seizoen.

Flitsende start

Al in de tweede minuut was het raak voor de thuisploeg. Jarno Hamming kopte een voorzet van Thomas van der Kooij in de bovenhoek. Nog geen vijf minuten later was het echter alweer gelijk. Van der West maakte zijn eerste van de middag, na een mooie aanval van de bezoekers. Deze flitsende start zorgde voor een leuke pot.

Het was vooral FC Assen dat in de eerste helft de grootste kansen creëerde en een kwartier voor rust via Leon Kemfers op een 2-1 voorsprong kwam. Lang konden zij hier niet van genieten, want ook nu was het vijf minuten later raak aan de andere kant. Na geklungel van de keeper was het van der West die zijn ploeg weer op gelijke hoogte bracht: 2-2 en daarmee de ruststand bepaalde.

Tweede helft

Een kwartier moesten de toeschouwers wachten op het volgende doelpunt. Op basis van de eerste helft zou het logisch zijn geweest als FC Assen die maakte, maar het was Fit Boys dat op voorsprong kwam. Via Jelmer van Dijk werd het 2-3.