Arianna Pruisscher komt teenlengte tekort voor overwinning bij Marathoncup in Heerenveen

MARATHONSCHAATSEN - Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht heeft nét niet haar eerste overwinning in de Marathon Cup bemachtigd. In een sprint tegen haar ploeggenoten Irene Schouten en Marijke Groenewoud kwam Pruisscher vier honderdste tekort om Schouten van de overwinning af te houden. Maaike Verweij uit Veenhuizen kon de voorste drie niet bijhouden en eindigde als zesde.

Het duurde lang totdat de eerste scheuren in het peloton werd geforceerd. Na 60 ronden kwam er een groep van 10 schaatssters los en Pruisscher en Verweij zaten er, net al in de eerste twee races van het seizoen, goed bij. In eerste instantie hadden Schouten en Groenewoud de boot gemist, maar zij maakten later de oversteek naar de voorste groep.

Minimaal verschil

Vijftien ronden voor het eind ging Pruisscher er vandoor en even leek het erop alsof ze in haar eentje richting de finish zou schaatsen. Haar ploeggenoten van Team Zaanlander Irene Schouten en Marijke Groenewoud sprongen echter weg uit de achtervolgende groep en sloten even later aan bij Pruisscher. Ronde na ronde breidde het trio de voorsprong uit, mede doordat Maaike Verweij het tempo aan kop van het peloton liet zakken. Het werd duidelijk dat deze drie vrouwen gingen sprinten om de zege. In de eindsprint wist Schouten ternauwernood voor Pruisscher te blijven en daarmee pakt heeft ze nu alle drie de Marathon Cups op haar naam gezet.

In het klassement voor de Marathon Cup heeft Schouten daarom een straatlengte voorsprong op Arianna Pruisscher. Maaike Verweij bezet na de race in Thialf de derde plek in de tussenstand.

Heren