Zivkovic kan het toch: FC Emmen wint voor het eerst sinds 20 augustus

Hij kreeg vlak voor en vlak na rust een grote kans om eindelijk te scoren, maar beide inzetten gingen over en links en rechts werd alweer geklaagd over Richairo Zivkovic. Maar de spits, die al 12 duels op rij droog stond, ging uiteindelijk wel als matchwinner van het veld. Door zijn treffer won FC Emmen met 0-1 bij Fortuna Sittard.

Door die zege klimt de Drentse club naar plek 16 in de eredivisie en heeft de ploeg van Dick Lukkien de clubs kort daarboven in het vizier. Vitesse staat op één punt, terwijl FC Groningen en Fortuna Sittard op twee punten afstand staan.

De zege in Limburg was verdiend. Emmen, met de uitblinkende Veendorp en Veldmate, was de bovenliggende partij tegen Fortuna Sittard dat overduidelijk de geschorste Burak Yilmaz miste. Richairo Zivkovic was de gevaarlijkse man aan Drentse zijde, maar vlak voor rust wist hij de beste Emmen kans (van de zeven schoten in totaal) niet tussen de palen te krijgen. Ietwat gehaast schoot de nummer 9 over. Fortuna Sittard kreeg in het eerste bedrijf één grote kans, maar Paul Gladon (ex Emmen) zag zijn inzet net naast gaan.

Zivkovic scoort

In de tweede helft was het eerste gevaar weer van Emmen-zijde. Zivkovic schoot, in de omschakeling, rakelings langs de kruising. Op dat moment stond Ole Romeny nog in het veld, maar de flankspeler was verre van fris na een tikje in het begin van de tweede helft. Jasin-Amin Assehnoun was in de 57e minuut zijn logische vervanger. Een minuutje later schoot Zivkovic zijn derde kans binnen. Veendorp stuurde de spits diep en vanuit een lastige positie schoot hij diagonaal raak: 0-1.

Buitenspel voor Bouchoari

Een kwartiertje later leek de buit binnen. Zivkovic zag zijn inzet nog gekeerd worden door Fortuna-doelman Ivor Pandur, maar in de rebound schoot Mohamed Bouchoari hoog binnen. Feest in het uitvak, maar een minuutje later was het stil. Buitenspel dus.

Geweldige redding Van der Hart