Zonder Miedema kan Hurry-Up het tegen AEK Athene niet spannend maken

Vijf doelpunten goed maken tegen AEK Athene was vooraf een heel moeilijke opgave voor Hurry-Up en zonder de zieke spelbepaler Patrick Miedema niet mogelijk gebleken. Door de 17-25 thuisnederlaag zijn de Zwartemeerders uitgeschakeld in de EHF European Cup.

De ochtend na de competitiewedstrijd tegen Bevo voelde Miedema, die er donderdagavond acht inlegde, zich al niet helemaal fit en vanochtend moest hij zich bij trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege afmelden. Zo was de start van de oranje-zwarten in sfeervol Emmen zeer stroef (3-7). De honderd luidde fans van AEK Athene maakte het er niet makkelijker op de zoekende thuisploeg.

In het vervolg toonde AEK Athene - een ploeg met veel Griekse internationals en profs uit onder andere Frankrijk, Brazilië en Kroatië - zich weer de veel betere partij. Na 9-14 bij rust en 13-15 was Hurry-Up op en kon alleen een lobje van drievoudig doelpuntenmaker Goncalo Gracio het thuispubliek nog een beetje warm maken.

Na vier wedstrijden is Hurry-Up in de EHF European Cup uitgeschakeld. Over een week laten de oranje-zwarten zich weer in Zwartemeer zien. In de BENE-League komt hekkensluiter AtomiX op bezoek.