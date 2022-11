E&O/Hurry Up heeft weinig problemen met laagvlieger PSV

HANDBAL - In de Eredivisie heeft het combinatieteam van E&O en Hurry-Up prima zaken gedaan. Op bezoek bij PSV in Eindhoven werd met 26-33 gewonnen, waardoor de ploeg van trainer Harrie Weerman stevig in het linkerrijtje blijft staan, op plek zes met 10 punten uit 8 duels. Koploper blijft BFC uit Beek met 16 uit 8.