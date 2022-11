Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Waar de voetbalfans en professionals reikhalzend uitkijken naar het WK dat over twee weken begint, duurt het voor de amateurs nog even totdat de winterstop in zicht komt. Ook dit weekend weer een vol programma op de Drentse velden. Hieronder vind je de uitslag van jouw favoriete club.

De topscorer op de amateurvelden in Drenthe is overduidelijk Jovanni van Dijk van ZZVV in de 3e Klasse. Ook vandaag voegde hij weer vijf doelpunten toe aan zijn palmares in de 1-7 overwinning op Hollandscheveld. Na zes wedstrijd heeft Van Dijk al 17 doelpunten weten te maken.