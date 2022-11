Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Voor de zondagamateurs staat er vandaag ook weer een volledige speelronde op het programma. Bekijk hier de wedstrijden van de Drentse ploegen die vandaag in actie komen.

In de 4e divisie A spelen Alcides en VKW een thuiswedstrijd. In Meppel ontvangt Alcides HBS, terwijl in Westerbork VKW koploper RKAVV ontvangt. Hoogeveen speelt wel een uitwedstrijd. Voor de ploeg van trainer Nico Haak gaat de reis naar Westlandia.