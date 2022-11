Lukkien: 'hehe, eindelijk valt het een keer goed'

Na het eindsignaal was de opluchting groot. Ook bij Lukkien, die dat voor de camera ook ruiterlijk toegaf. "Dit is wel een heerlijke zege hoor. Ik heb het hehe-gevoel. Eindelijk scoren we en eindelijk gaat er een grote kans van onze tegenstander niet in. Overigens vond ik, ondanks dat we in de slotfase met hand en tand moesten verdedigen, dat het een wedstrijd was die we ook verdienden te winnen hoor. Maar mede omdat we het duel zelf niet eerder op slot gooien hebben we in blessuretijd nog een geweldige redding van Mickey van der Hart nodig om de zege over de streep te trekken."