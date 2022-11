Nipte zege voor Freriks met Oranje-handbalsters bij start EK

Het duel werd na 20 minuten even stilgelegd omdat de keepster van Roemenië in botsing met de paal was gekomen. Terwijl ze langs de zijlijn werd behandeld, liep Oranje uit naar 11-9, onder meer door de bal van grote afstand in het lege doel te werpen.

In de tweede helft sloeg Nederland een gat van vijf doelpunten (22-17), maar Roemenië wist knap terug te komen tot 25-25. In de slotfase hield Oranje ternauwernood stand, mede dankzij een rake strafworp van Angela Malestein in de laatste minuut. Daardoor was er niet genoeg tijd meer over voor de Roemeense speelsters om nog twee keer te kunnen scoren.