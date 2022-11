EHS'85 doorstaat eerste echte test en verslaat Buinerveen

VOETBAL - EHS'85 is na zes speelrondes nog zonder puntenverlies. Vanmiddag was de ploeg uit Emmen met 5-1 te sterk voor Buinerveen.

Doldersum was benieuwd wat zijn ploeg in de eerste echte test van het seizoen zou doen. "We hebben tot nu toe tegen ploegen uit het rechterrijtje gespeeld", tekende de trainer voor aanvang van de wedstrijd op. "Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan doen."

Negen minuten later kon de thuisclub weer een feestje vieren. Patrick Eberhard gaf een uitstekende steekbal op Jeroen Smit die, oog in oog met Korf, de 2-0 kon binnen schieten.

Na de 2-0 kwam Buinerveen beter in de wedstrijd en kreeg het via Jeffrey Potze een grote kans, maar Potze schoot van dichtbij hard op de lat. Negen minuten voor rust was het wel raak. David Karabed stond bij een hoekschop helemaal vrij en kon ongehinderd, van dichtbij, de 2-1 maken. Omdat Eberhard even later een goede kans miste was 2-1 ook de ruststand.