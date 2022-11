Hoogeveen verpulvert Westlandia na rust: 1-6

Het was Westlandia die de score opende via Zion Vallies. "Zij waren voor rust wel de bovenliggende partij, maar het was niet zo dat zij zomaar 2-0, of 3-0 gingen maken. We hadden het wel onder controle", vertelde Haak na afloop. Vlak voor rust zorgde Noah Schuurman voor de gelijkmaker.

In de 53ste minuut maakte Louis Vijfhuizen de 1-2. In het laatste kwartier veranderde alles bij Hoogeveen in goud. Emil Bijlsma, Giorgio Beltau, Justin Benjamins en Raphael Ngendakumana wisten allen te scoren. "De score had nog wel hoger kunnen uitvallen", aldus Haak. "We speelden by far onze beste helft van het seizoen. Iedereen van de ploeg verdient een ongelofelijke pluim."