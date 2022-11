VKW zorgt voor ongelofelijke stunt door van koploper RKAVV te winnen

VKW is dus geen hekkensluiter meer. "Je stijgt op de ranglijst als je wint", zegt Van Bolhuis. "Dit is een leuke bijkomstigheid."

Meer dan tevreden was Van Bolhuis over de wedstrijd. "We hebben onze strijdwijze perfect uitgevoerd. We lieten RKAVV veel aan de bal en wij hebben daar perfect op geanticipeerd." De enige treffer viel voor rust door Leon Santema op aangeven van Jasper Waninge. Santema schoot de bal vanaf zestien meter perfect binnen.