Koploper Valthermond laat langs pover Annen

Kort na de openingstreffer kreeg Annen-invaller Dante Ploeg nog een schietkans, die werd gepareerd door Noah Sahetapy, waarna de vlam - niet voor het eerst vanmiddag - in de pan sloeg. Was het in de eerste 87 minuten vooral een verbale vlam (met name vanaf de Valthermond-bank die scheidsrechter Peter van Veen bij elke vermeende overtreding met veel geluid probeerde te overtuigen om toch vooral te fluiten), ditmaal was de aanleiding een onbezonnen overtreding van Annen-verdediger Egbert Mulder op een andere Valthermond-invaller: Jorn Drayer. Een enkelbrekertje, maar gelukkig viel de schade mee.