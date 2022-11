ZZVV-spits Van Dijk staat na zes potjes al op 17 goals: 'Mijn doel was 20 goals in het hele seizoen'

Er staat dit seizoen in de zaterdag 3e klasse D voorlopig geen maat op ZZVV uit Zuidwolde en al helemaal niet op spits Jovanni van Dijk. Het kind van de club, die volgende week 22 wordt, scoorde in de eerste zes duels al zeventien keer. Daarmee is hij niet alleen topscorer van de klasse, maar ook nog eens de beste schutter in het Drentse amateurvoetbal.

"Het is niet normaal", erkent Van Dijk, die met zijn zeventien goals meer treffers heeft gemaakt dan alle andere clubs in deze klasse in totaal. FC Klazienaveen - de nummer 2 in deze klasse - scoorde in zes duels, met elf spelers bijvoorbeeld 'slechts' zestien treffers."