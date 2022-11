Daphne Spreen uit Rolde wereldkampioen Spartan Trifecta

Daphne Spreen uit Rolde is in Griekenland gekroond tot wereldkampioen Spartan Trifecta. Dat meldt de 26-jarige Roldense op haar Instagrampagina.

"Wat een weekend, wat een afstanden en vooral wat een sfeer", laat Spreen opgetogen weten via haar Instagram-pagina. "Kan het nog steeds niet helemaal geloven, maar het is gewoon echt gelukt! Ik ben gewoon wereldkampioen."

Spreen werd geboren in Rolde en werkt in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Ze traint graag in de natuurgebieden rondom haar Drentse geboortedorp en dus is nog vrijwel wekelijks in het Drentse land te vinden.