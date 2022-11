Roldense Daphne Spreen wereldkampioen Obstacle Course Running

Daphne Spreen uit Rolde is in Griekenland gekroond tot wereldkampioen Obstacle Course Running (OCR). De 26-jarige Roldense treedt daarmee in de voetsporen van haar zus Sabine, die vier jaar geleden ook wereldkampioen Obstacle Course Running werd.

"Wat een weekend, wat een afstanden en vooral wat een sfeer", laat Spreen opgetogen weten via haar Instagram-pagina. "Kan het nog steeds niet helemaal geloven, maar het is gewoon echt gelukt! Ik ben gewoon wereldkampioen."

OCR is een fysiek zware sport waarbij je tijdens het hardlopen obstakels tegenkomt. Zo moeten er gewichten getild worden en worden deelnemers geacht door de modder te banjeren en over obstakels te klauteren. Atleten kunnen zich via de OCR Series kwalificeren voor het WK. Dat zijn wedstrijden die gedurende het jaar in Nederland worden georganiseerd. Bij het WK zijn er twee categorieën: de leeftijdsgroep en de elite. Spreen werd wereldkampioen in de categorie 26-29 jaar. In diezelfde categorie werd haar zus vier jaar geleden ook wereldkampioen.