Hester Bischot pakt Europese titel dressuur met Gallito Pujedo bij Iberische Masters

PAARDENSPORT - Hester Bischot uit Dalen is gisteren met haar 11-jarige hengst Gallito Pujedo in België Europees kampioen dressuur bij de Iberische Masters geworden. Ze komen samen uit op level 6, het hoogste niveau.

De wedstrijd is een speciaal kampioenschap voor twee bijzondere paardenrassen: de Spaanse PRE's, dat staat voor Pura Raza Española, en voor de Portugese Lusitano's. Gallito is een Lusitano.

Het kampioenschap kende een uiterst spannende ontknoping. Want Bischot won de titel met een voorspong van slechts 0,014 %.

"Vrijdag won ik de verplichte proef en gisteren was ik hartstikke zenuwachtig voor de vrije kür omdat ik het nóg een keer waar moest maken. Toen ik klaar was, zag ik mijn score en daarmee werd ik tweede. Toen moesten we snel rekenen en bleek het nét genoeg te zijn", reageert Bischot.