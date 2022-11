WK Superbike in april 2023 weer op TT Circuit in Assen

MOTORSPORT - Het TT Circuit van Assen is op 22 en 23 april gastheer voor de vijfde en zesde manche in het wereldkampioenschap Superbike. Dat blijkt uit de voorlopige kalender die motorsportfederatie FIM heeft gepubliceerd.

Het seizoen begint in het weekeinde van 25 en 26 februari met wedstrijden in het Australische Phillip Island.

Begin maart volgen dan races in Indonesië waarna anderhalve maand later Assen wordt aangedaan. Dit jaar wonnen de Brit Jonathan Rea en de Spanjaard Álvaro Bautista de wedstrijden op het befaamde Asser circuit waar later in het jaar de rijders uit de MotoGP neerstrijken.