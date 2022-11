Roy Eefting vervolgt wegcarrière bij Maloja Pushbikers

WIELRENNEN - Baanwielrenner Roy Eefting uit Emmen gaat de komende twee jaar op de weg in dienst van het Duitse Maloja Pushbikers fietsen. De 33-jarige Emmenaar komt over van het Nederlandse Allinq.

"Bij de ploeg hebben ze de gedachten dat plezier en een relaxte houding leiden tot resultaten. Daar geloof ik zelf ook in. Dat spreekt mij aan en dat is iets dat ik bij andere ploegen nog wel eens mis", reageert Eefting. "Ik ben benieuwd of ik het ook daadwerkelijk ga voelen."

Veel affiniteit met baanwielrennen

De continentale ploeg bestaat hoofdzakelijk uit Duitsers. Maar naast Eefting fietsen er ook nog twee Italianen. Alleen via een zoom-meeting heeft hij kennis met ze gemaakt. Wel is Eefting al in Duitsland geweest om zijn baanfiets op te halen. Want die krijgt hij ook van z'n ploeg.

"De ploeg heeft veel affiniteit met baanwielrennen. En dat is voor mij natuurlijk ook superfijn. De meeste ploegen vinden het maar 'gedoe'. Ze hebben zelfs de ambitie om in de toekomst naast een wegploeg ook een baanploeg op te zetten. Op die manier zou ik dan bijvoorbeeld, buiten de nationale selectie om, wereldbekerwedstrijden kunnen rijden", legt Eefting uit.

Avontuur

Jarenlang reed Eefting op de weg in buitenlandse dienst. Maar afgelopen jaar verdedigde hij de kleuren van het Nederlandse Allinq. Een uitstapje dat beide partijen slecht is bevallen.

"Nederlandse koersen zijn over het algemeen vrij stressvol en dat ligt mij gewoon niet heel goed. En het avontuur, dat je in het buitenland wel hebt en in Nederland niet, dat spreekt mij juist heel erg aan", zei hij daar eerder over bij TV Drenthe.

Over avontuur heeft hij bij zijn nieuwe ploeg niets te klagen zoals het nu lijkt. "Australië en Taiwan staan op de planning. En ik ga ook koersen in Europa rijden die ik nog niet ken."

Champions League baanwielrennen