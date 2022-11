WK-via's Niels en René voorspellen Nederland - Qatar!

Maak je niet druk! Er is een oplossing gevonden. WK-via's Niels en René helpen je je WK-pooltje door! De eerste slag werd geslagen door de oranjegekleurde WK-via Niels. Hij voorspelde dat Nederland zou gaan winnen van Senegal en dat is gebleken. Nederland won dankzij doelpunten van Cody Gakpo en Davy Klaassen met 2-0 van Senegal.

Tegen Ecuador gingen beide WK-via's de mist in. WK-via René verwachtte een driepunter voor Oranje, terwijl WK-via Niels ging voor een Ecuadoriaanse overwinning. Het werd 1-1. Dinsdagmiddag staat Nederland - Qatar op het programma. Denk je dat WK-via Niels wederom gelijk heeft of denk je dat René hem ditmaal te slim af is?