Volleybalster Fleur Meinders debuteert in Bundesliga: 'Zaal ontploft'

VOLLEYBAL - Fleur Meinders heeft met Ladies in Black uit Aken haar debuut gemaakt in de Bundesliga. De 21-jarige spelverdeelster uit Beilen woont sinds augustus in de Duitse stad, net over de Limburgse grens bij het drielandenpunt van Vaals. Ze heeft haar draai in Aken inmiddels aardig gevonden.

"Ik kom natuurlijk uit een klein dorp. Dus dan is zo'n massale stad too much. Maar ik vind dit wel een hele fijne stad", vertelt Meinders. "Het heeft hele mooie gebouwen en schattige straatjes, dus daar ben ik wel heel blij mee."

Ladies in Black

De volleybalvrouwen van Ladies in Black zijn een begrip in Aken. De ploeg reikte vorig seizoen tot de zesde plaats in de competitie de play-offs en dat is dit seizoen weer minimaal de bedoeling. Als Meinders in haar trainingskleren door het centrum loopt, wordt ze vaak aangesproken. "Ik heb ook gehoord dat volleybal in Aken vijf keer meer leeft dan in andere steden."

Meinders kwam over van eredivisieclub Apollo uit Borne, waar ze twee seizoenen speelde en de beker won. Daarvoor maakte ze drie seizoenen deel uit van het Talentteam op Papendal. Daar onderging ze een metamorfose van diagonaal naar spelverdeelster. Als meisje van zeven begon ze haar carrière ooit bij Smash in Beilen. Maar ze vertrok al op jonge leeftijd naar Sudosa-Desto in Assen.

Professioneler

Na de eredivisie is de Bundesliga weer een stapje professioneler. De zaken zijn net een beetje beter geregeld. Meinders: "Samen met m'n kamergenote heb ik een mooi appartement op een fijne plek, we hebben samen een auto en we mogen ook gratis parkeren in de stad."

"Ook gaan we met een grote bus naar de wedstrijden toe. We hebben heel veel sponsors. Aan het begin van het seizoen moesten we daarlangs en daar stonden heel veel afspraken voor. Dus dat is wel veel groter", legt Meinders uit.

Lange reizen

Ook een groot verschil met Nederland zijn de reisafstanden. De volleybalsters van Ladies in Black moeten het hele land door voor de competitie. "Als we heel ver moeten rijden, gaan we ook wel een dag van tevoren weg. Bij de hele verre reizen zitten we wel acht tot tien uur in de bus."