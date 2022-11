Programma zaterdagvoetbal

In de derde divisie speelt ACV vanmiddag een thuiswedstrijd. Sparta Nijkerk komt in Assen op bezoek.De ploeg van trainer Ruud Jalving staat zevende, maar heeft slechts drie punten minder dan koploper DOVO. Sparta Nijkerk staat vijftiende en heeft negen punten minder dan ACV

In de 4e Divisie B ontvangt HZVV AZSV. De ploeg uit Aalten staat vijfde, HZVV is aan een moeizaam seizoen bezig en staat veertiende.

Verder staat er een camera bij ZZVV-Hoogeveen. Het duel in de 3e klasse D wordt in Hoogeveen gespeeld, de wedstrijd is omgedraaid. ZZVV is koploper en heeft nog geen punt verloren dit seizoen, Hoogeveen staat derde.