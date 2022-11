Programma zondagvoetbal

De camera's van Onze Club staan vandaag bij GOMOS tegen SVBO. De wedstrijd in de 1e klasse E is een duel tussen de nummers acht en tien op de ranglijst. De ploeg uit Norg heeft zes punten uit vijf wedstrijden, de ploeg uit Emmen heeft er vier.

De andere wedstrijd die vanavond te zien is, is het duel tussen SV Pesse en Beilen, een duel in de 2e klasse J. Het is een kelderduel. Pesse staat negende met zes uit zes. Beilen staat twaalfde en laatste en wacht nog op het eerste punt van dit seizoen.