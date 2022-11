Lees terug: FC Emmen knokt zich knap terug en speelt gelijk tegen Ajax [gesloten]

FC Emmen kruist vanavond de degens met aangeschoten wild. Althans de tegenstander van vanavond, het Ajax van trainer Alfred Schreuder, verkeert niet in opperbeste vorm. En met de drie punten uit Sittard in de tas, liggen de Drentse jagers vanaf 18.45 uur op de loer.

Of die Drentse stunt erin zit, dat is de grote vraag. Wij zijn er uiteraard live bij. Onze uitzending op Radio Drenthe begint om 18.30 uur. Het liveblog is vanaf dat moment hieronder te volgen. Mis niets van de ontknoping in de laatste wedstrijd van FC Emmen dit kalenderjaar!