'Of we kunnen stunten tegen Ajax? Ja, waarom niet?

Van de laatste twaalf wedstrijden, in de eredivisie én Champions League, wist Ajax er maar vier te winnen. De regerend landskampioen zakte door de nederlaag tegen PSV vorige week en het gelijkspel tegen Vitesse, woensdag, van plek één naar drie. Trainer Alfred Schreuder is nog altijd zoekende naar zijn favoriete basiself en ligt meer en meer onder vuur bij de fans. Het is duidelijk: Ajax is op dit moment aangeschoten wild.

Tel daarbij op dat er dinsdag liefst zeven Ajacieden op het vliegtuig stappen richting het WK in Qatar en het is, misschien wel, gerechtvaardigd om te zeggen dat er in de laatste competitiewedstrijd van het jaar kansen liggen voor FC Emmen.